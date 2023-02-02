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21:11, 2 февраля 2023Спорт

Стала известна позиция Азиатской футбольной конфедерации по переходу России

«Спорт-Экспресс»: Азиатская конфедерация футбола положительно отнеслась к переходу России
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Азиатская конфедерация футбола положительно отнеслась к переходу Российского футбольного союза (РФС) в организацию. Позиция стала известна «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, в ходе заседания исполкома Азиатской конфедерации президент Российского футбольного союза Александр Дюков и вице-президент Максим Митрофанов получили одобрение идеи о смене региона для выступлений. Отмечается, что в Азии расценивают российский футбол как источник новых деловых возможностей и возможность для популяризации вида спорта.

30 декабря 2022 года РФС создал рабочую группу, которая должна изучить вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против желания России покинуть организацию.

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Анастасия Борисова
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