Выпускающая чипы для загранпаспортов компания заявила о кратном росте спроса

РБК: выпускающий чипы для загранпаспортов «Микрон» заявил о кратном росте спроса

Российская компания «Микрон», выпускающая чипы для загранпаспортов нового типа, заявила о кратно выросшем объеме заказов — предприятию приходится работать в усиленном режиме, пишет РБК.

На фоне высокого спроса «Микрон» скорректировал графики производства и поставок и перенастроил технический процесс, на который также оказал влияние ввод новых российских материалов. По данным компании, с начала 2023 года ей удалось отгрузить уже более ста тысяч чипов.

В конце января жители ряда регионов страны пожаловались на невозможность получить загранпаспорт нового поколения сроком действия 10 лет. 2 февраля портал «Госуслуги» заявил, что выдача документов нового формата приостановлена до второй половины марта 2023 года по техническим причинам со стороны «Гознака».

В «Госзнаке» РБК сообщили, что заморозка выдачи паспортов связана с «перенастройкой» и «оптимизацией» производства используемых микросхем, которые оказались в дефиците из-за повышенного объема заявок.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России выдали более 5,4 миллиона заграничных паспортов — за год показатель вырос почти на 40 процентов. В прошлом году граждане оформили 5 413 374 загранпаспорта, в то время как в 2021 году — 3 892 586.