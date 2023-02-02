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09:28, 2 февраля 2023Путешествия

Россиян предупредили о приостановке выдачи новых загранпаспортов

Жителей российских регионов предупредили о заморозке выдачи биометрических паспортов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Портал «Госуслуги» предупредил жителей российских регионов о приостановке выдачи новых биометрических заграничных паспортов сроком на 10 лет, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что процесс оформления загранпаспортов нового образца заморожен до второй половины марта 2023 года по техническим причинам на стороне «Гознака».

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В случае необходимости поездки за рубеж россиянам предлагается оформить загранпаспорт старого образца сроком на пять лет. Для жителей Москвы процедура выдачи биометрических паспортов проходит в установленном порядке и без задержек.

Ранее сообщалось, что во второй половине февраля самыми дешевыми пляжными направлениями оказались ЕгипетОАЭ и Индия.

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Валентина Процкова
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