Названы курорты для отдыха в феврале дешевле 100 тысяч рублей на двоих

АТОР: туры в Египет и ОАЭ с отправлением в феврале выйдут дешевле 100 тысяч рублей

Во второй половине февраля самыми дешевыми пляжными направлениями оказались Египет, ОАЭ и Индия. Привлекательные по цене предложения десятидневных туров с отправлением в период с 13 по 16 февраля на двоих назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным федеральной сети турагентств «1001 Тур», лидером среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов занял Египет, куда отправиться на отдых можно за 94,2 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — путевка обойдется в 99,6 тысячи рублей, питание на базе завтраков.

Отдохнуть на Гоа в Индии выйдет в 130,7 тысячи рублей, дороже стоят курорты Шри-Ланки и Катара — от 171 и 173 тысяч рублей. В категории от 170 до 200 тысяч рублей оказались Таиланд и Венесуэла. Больше всего придется заплатить за отпуск на Кубе, Мальдивах и Сейшелах. Стоимость туров — 202, 204 и 262 тысячи рублей на двоих соотвественно.

Ранее россияне массово захотели отдохнуть в одном зарубежном городе в феврале — соотечественники на 66,7 процента чаще стали интересоваться перелетами в турецкую Аланью. Также повышенный интерес отечественные туристы проявили к путешествиям в Минск (спрос вырос на 41,7 процента) и Анталью (31,6 процента).