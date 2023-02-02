Крупнейший банк Германии сократил присутствие в России

Deutsche Bank в 2022 году сократил объем российских кредитов на 42 процента

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — за 2022 год сократил объем кредитов, связанных с российскими заемщиками, на 42 процента, до 806 миллионов евро, следует из его финансовой отчетности. При этом к концу четвертого квартала года российский портфель был на 19 процентов меньше, чем в конце третьего.

Чистый кредитный портфель банка в России (общий объем выданных средств за вычетом резервов, создаваемых для компенсации возможных потерь) уменьшился за год на 36 процентов, до 379 миллионов евро. По сравнению с третьим кварталом спад составил 24 процента. В Deutsche Bank подчеркнули, что собираются и дальше сокращать свое присутствие в стране.

Прошлым летом организация предупредила о риске потери контроля над своим российским подразделением из-за «неблагоприятных действий регулирующих органов», а также возможных проблемах в случае решения полностью покинуть местный рынок.

О решении свернуть бизнес на территории России банк объявил в марте. Уже к июню немецкий банковский гигант перевез в Берлин сотни российских IT-специалистов и их семьи.