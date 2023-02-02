Рост евро объяснили

Экономист Григорьев объяснил рост евро интересом со стороны крупных покупателей

Разбалансировка курсов доллара и евро на российской биржевой площадке может свидетельствовать об интересе со стороны крупных покупателей. Так укрепление евро в беседе с «Лентой.ру» объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

В начале торгов на Московской бирже в четверг, 2 февраля, курс евро превысил 77 рублей, что стало максимумом с начала года. Курс доллара, напротив, пошел вниз — валюта торговалась на уровне 69,8 рубля.

Мировой тенденции к ослаблению доллара и укреплению евро нет, отметил экономист. «Все-таки доллар, если брать западный мир, сейчас является самой привлекательной валютой для вложений, не евро», — поделился он. Если общего тренда на разбалансировку курсов нет, но такая ситуация происходит на одной из биржевых площадок, как сейчас в России, скорее всего, это связано с интересом со стороны крупных покупателей.

Когда происходят подобные вещи, начинается рост курса одной валюты, и он выходит из сложившейся системы взаимоотношений, обычно это говорит о том, что есть крупные покупатели, с наибольшей долей вероятности, это импортеры, которым в настоящее время нужны евро Владимир Григорьев экономист

По результатам одного дня сложно судить, станет ли это тенденцией, высказался экономист. Он допустил, что валюты сбалансируются и курс евро вновь понизится.

Российская валюта начала слабеть в конце ноября перед вступлением в силу европейского эмбарго на морские поставки нефти, а также введения странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией потолка цен на нефть. До минимумов она опустилась 30 декабря.

Ранее Григорьев спрогнозировал рост курсов доллара и евро в первом квартале 2023 года. Он допустил увеличение стоимости валют на пять-десять процентов.

