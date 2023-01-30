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19:20, 30 января 2023Экономика

Доллару и евро предрекли рост

Аналитик Григорьев допустил рост доллара и евро на пять-десять процентов в первом квартале

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Рост курсов доллара и евро продолжится в первом квартале 2023 года, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз по изменению стоимости валют, а также назвал причины, из-за которых началось ослабление рубля.

«Укрепление доллара и евро будет продолжаться. Я не думаю, что оно будет носить какой-то мощный характер. Пока сохраняется дисбаланс, связанный с тем, что доходы от экспорта пока больше, чем от импорта, но соотношение уже меняется, поэтому рубль будет слабеть. Вторая причина связана с тем, что у нас власти заинтересованы в том, чтобы рубль стал послабее. Во-первых, была заложена определенная курсовая стоимость доллара в бюджет еще прошлого года. Понятно, что этих доходов бюджет не досчитался. Это порождает еще одну проблему, из-за того, что при сильном рубле отечественное производство не так конкурентно с импортной продукцией», — объяснил экономист.

Соотношение экспорта и импорта будет меняться, что повлечет за собой рост валют примерно до докризисного уровня, отметил финансовый эксперт.

В течение февраля и марта, думаю, рост возможет в пределах пяти — десяти процентов от нынешней курсовой стоимости. Условно говоря, доллар может подняться в интервале 73-76 рублей, может быть даже чуть меньше

Владимир Григорьевкандидат экономических наук

«Такой курс будет больше соответствовать потребностям российской экономики и возможности сбалансировать бюджет. С другой стороны, рост курса доллара тоже не очень хорошо, это порождает определенные диспропорции в экономике и нервирует население», — заключил Владимир Григорьев.

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30 января во время торгов на Московской бирже подскочил до максимальных за две с половиной недели значений и превысил 70 рублей, свидетельствуют данные площадки. Также вырос курс евро, превысив отметку в 76 рублей. Это максимум за последние три недели.

Российская валюта укрепилась с 6 по 12 января, после чего начала слабеть. Одной из причин стало заявление Министерства финансов о возобновлении бюджетного правила, которое предусматривает продажу валюты на бирже в случае снижения стоимости нефти.

Курс доллара от TradingView
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Мария Сметанина
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