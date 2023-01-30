Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:30, 30 января 2023Экономика

Курс евро вырос до максимума за три недели

Курс евро поднялся выше 76 рублей впервые с 9 января

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В понедельник, 30 января, курс евро впервые с 9 января превысил 76 рублей. По состоянию на 14:23 мск он достигает 76,08 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллар также укрепляется, приближаясь к отметке 70 рублей. С начала торгов он прибавил 40 копеек, дойдя до 69,89 рубля.

Основные российские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи растет на 0,24 процента, до 2194 пункта, а индекс РТС падает на 0,33 процента, до 989 пунктов.

Российская валюта резко укрепилась с 6 по 12 января, после чего начала слабеть. Одним из факторов роста стало заявление Минфина о возобновлении бюджетного правила, которое предусматривает продажу валюты на бирже в случае снижения стоимости нефти.

Курс доллара от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции в районе Угледара
Россиянин застрелил сожителя бывшей жены и с ее помощью спрятал тело
Опубликована карта боевых действий на Украине
Россиянкам раскрыли простые способы похудеть в талии
Назван самый распространенный размер первоначального взноса по ипотеке
Нового посла США встретили в России скандированием «Америка — страна-террорист»
Новый посол США покинула здание МИД России
Украинское правительство захотело повысить цены на ЖКХ
Вылетевший из Салехарда российский самолет столкнулся со стаей птиц
Президент Хорватии заявил о провоцировании России на вооруженный конфликт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.