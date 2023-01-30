Курс евро вырос до максимума за три недели

Курс евро поднялся выше 76 рублей впервые с 9 января

В понедельник, 30 января, курс евро впервые с 9 января превысил 76 рублей. По состоянию на 14:23 мск он достигает 76,08 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллар также укрепляется, приближаясь к отметке 70 рублей. С начала торгов он прибавил 40 копеек, дойдя до 69,89 рубля.

Основные российские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи растет на 0,24 процента, до 2194 пункта, а индекс РТС падает на 0,33 процента, до 989 пунктов.

Российская валюта резко укрепилась с 6 по 12 января, после чего начала слабеть. Одним из факторов роста стало заявление Минфина о возобновлении бюджетного правила, которое предусматривает продажу валюты на бирже в случае снижения стоимости нефти.