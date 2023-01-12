Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:55, 12 января 2023Экономика

Рубль укрепился к доллару и евро

Доллар на Мосбирже опустился ниже 68 руб, евро — ниже 73 руб

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В ходе торгов на Мосбирже 12 января рубль укрепился к доллару и евро. Как свидетельствуют данные площадки, американская валюта опустилась ниже 68 рублей, европейская — ниже 73 рублей.

По состоянию на 10:53 по московскому времени доллар торговался по 67,73 рубля (минус 1,46 процента к уровню предыдущего закрытия торгов), а евро — по 72,76 рубля ( минус 1,68 процента). Кроме того, юань опустился ниже 10 рублей.

Курс рубля к основным валютам начал расти после того, как 11 января Минфин и ЦБ объявили о начале продаж валюты по новому бюджетному правилу. Согласно новому механизму, Минфин будет рассчитывать базовый уровень нефтегазовых доходов за месяц. В случае, если Россия получит доходы больше прогнозируемого уровня, то излишек ЦБ направит на покупку дружественной валюты, чтобы затем направить ее в резервы. Если доходы окажут меньше, то на валюту из ФНБ будут покупать рубли.

В январе, как ожидает Минфин, российский бюджет недополучит нефтегазовых доходов на 54,5 миллиарда рублей. В связи с этим прогнозов с 13 января по 6 февраля ЦБ будет продавать юани на аналогичную сумму, то есть на 3,2 миллиарда рублей в день.

Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен»
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных
Ипотеке в России предрекли рост
Врач назвал предшествующий смертельно опасному состоянию необычный симптом
Россиянки сходили к косметологу и остались с ожогами на лице
Канадский хоккеист назвал россиянина из НХЛ лучшим вратарем в мире
В Москве автобус сбил восьмилетнего ребенка
Рубль укрепился к доллару и евро
Отец Шарлота прокомментировал новость о смерти артиста
Помощник Кадырова призвал россиян «быть готовыми к передовой»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.