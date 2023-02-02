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15:02, 2 февраля 2023Россия

В Госдуме отреагировали на идею наделить Кадырова титулом «отец народа»

Депутат Синельщиков усомнился в возможности присвоить Кадырову титул «отец народа»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Предложение внести в конституцию Чечни изменения, дополняющие название должности главы региона Рамзана Кадырова титулом «отец народа» вряд ли будет реализовано, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий объяснил свое мнение тенденцией региональных законодательств к универсализации.

«Теоретически, конечно, все это может быть, но чем у нас Чечня отличается от других республик? Эти разночтения в регулировании ведут к развитию центробежных сил. Нам надо беспокоиться о том, чтобы было единое регулирование, что никак не ущемляет права субъектов», — заявил парламентарий.

Вряд ли это возможно, потому что сейчас, наоборот, все-таки власть стремится к некому единству регулирования правового статуса субъектов региональных властей. Поэтому, думаю, это маловероятно

Юрий Синельщиковдепутат Госдумы

Синельщиков подчеркнул, что тенденция к универсализации законодательств напрямую связана с тем, что россияне должны понимать административное устройство всех регионов, чтобы знать, куда обратиться в случае нахождения в незнакомом субъекте.

«Мы во фракции КПРФ обсуждали, что надо урегулировать местные органы власти, они должны быть построены по единому принципу, как было в советских регионах. Чтобы народ понимал: человек, например, приехал в соседний регион и мог понять, в какой орган власти ему нужно обратиться. Поэтому надо стремиться к универсализации», — заключил депутат.

Ранее 20 депутатов парламента Чечни, включая его председателя Магомеда Даудова, выступили с инициативой внесения изменений в статью 63 конституции республики (в ней указаны полномочия руководителя региона) и дополнить название должности главы Чечни Рамзана Кадырова. В опубликованном документе предлагается добавить Кадырову титул «Мекхан Да» (фраза переводится как «отец края», но используется в значении «отец народа»).

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами. Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру.

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Варвара Кошечкина
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