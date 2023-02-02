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13:52, 2 февраля 2023Россия

Кадырова захотели официально наделить титулом «отец народа»

Парламент Чечни предложил официально дополнить должность Кадырова титулом «отец народа»

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Парламент Чечни предложил внести изменения в конституцию республики и дополнить должность главы региона Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да» (отец народа). На опубликованный документ обратило внимание издание «Новое дело».

Согласно законопроекту, изменения хотят внести в статью 63, в которой указаны полномочия руководителя региона. «Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами "Мехкан Да"», — говорится в документе. Согласно разъяснениям издания, фраза дословно переводится как «отец края», однако используется в значении «отец народа».

Инициаторами законопроекта выступили 20 депутатов, в том числе председатель парламента республики Магомед Даудов.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами. Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру.

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Варвара Кошечкина
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