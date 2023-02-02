Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:44, 2 февраля 2023Наука и техника

Кадыров показал «Уралы» с зенитными установками

Кадыров показал закупленные для чеченских подразделений «Уралы» с зенитными установками

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал грузовики «Урал» с зенитными установками, которые закупили для чеченских подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

«В среду я лично убедился в качестве и надежности новой техники, которую в ближайшее время получат наши силовые подразделения. Это новые «Уралы», закупленные на средства РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что грузовики укомплектовали спаренными зенитными установками калибра 23 миллиметра. Скорострельность пушек составляет 2000 выстрелов в минуту. По его словам, каждое подразделение получит по два «Урала», а всего бойцы получат более 50 машин.

На записи видны трехосные грузовики с зенитными установками ЗУ 23-2, в состав которых входят две пушки.

В январе источник РИА Новости сообщил, что российскую систему противовоздушной обороны в зоне СВО усилят зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-СМ».

В ноябре военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что в связи со спецоперацией госпрограмму вооружений скорректируют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о танках Leopard
Россиянке задушившей новорожденного ребенка назначили принудительные работы
Парламент Молдавии решил отозвать своего представителя в СНГ
Кремль ответил на вопрос об ограничении выезда чиновников за границу
ОКР отреагировал на позицию ООН по допуску российских спортсменов к турнирам
Диетолог развеяла популярный среди россиян миф о похудении
Российский дерматолог назвала причины для отказа от бритья подмышек
Стало известно о взрыве в Мариуполе
Microsoft атаковала пользователей рекламой Windows 11
В МИД России высказались о перспективах продления зерновой сделки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.