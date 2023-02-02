Кадыров показал «Уралы» с зенитными установками

Кадыров показал закупленные для чеченских подразделений «Уралы» с зенитными установками

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал грузовики «Урал» с зенитными установками, которые закупили для чеченских подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

«В среду я лично убедился в качестве и надежности новой техники, которую в ближайшее время получат наши силовые подразделения. Это новые «Уралы», закупленные на средства РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что грузовики укомплектовали спаренными зенитными установками калибра 23 миллиметра. Скорострельность пушек составляет 2000 выстрелов в минуту. По его словам, каждое подразделение получит по два «Урала», а всего бойцы получат более 50 машин.

На записи видны трехосные грузовики с зенитными установками ЗУ 23-2, в состав которых входят две пушки.

В январе источник РИА Новости сообщил, что российскую систему противовоздушной обороны в зоне СВО усилят зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-СМ».

В ноябре военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что в связи со спецоперацией госпрограмму вооружений скорректируют.