«Искандеры» Балтфлота отработали нанесение ударов

Расчеты ОТРК «Искандер» Балтийского флота провели учения по нанесению ракетных ударов

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ракетного соединения Балтийского флота провели в Калининградской области учения с отработкой нанесения ракетных ударов по наземным целям. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«В рамках тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника», — говорится в сообщении.

Произведя электронные пуски, расчеты ОТРК отработали действия по смене позиционного района для выхода из-под возможного ответного удара условного противника.

Отмечается, что в ходе тренировки командованием ракетного соединения отрабатывались вопросы скрытого управления подразделениями из подвижных командных пунктов. Также ракетчики отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Для выявления скрытых диверсионных групп условного противника и разведки местности перед сменой позиций использовали специальный дрон. В учебных мероприятиях задействовали порядка 10 единиц техники и около 50 военнослужащих.

В декабре первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что Россия в разы нарастила производство ракет и пусковых установок ОТРК «Искандер».