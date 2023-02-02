Американский самолет-шпион сделал круг над регионом России

Flightradar: Boeing RC-135W ВВС США совершил облет Калининградской области

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил облет Калининградской области России. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По его информации, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 в четверг, 2 февраля, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и проследовал в восточном направлении, минуя территорию Германии и Польши.

Около 10:30 по московскому времени американский борт приблизился к польско-литовской границе и пересек ее в районе города Лаздияй, расположенного чуть более чем в 50 километрах от анклава. Обогнув населенные пункты Каунас и Клайпеда, воздушное судно-шпион направилось к польскому Гданьску, преодолев пространство над Балтийским морем, и таким образом за час сделало круг в небе над российским регионом.

Затем Boeing RC-135W еще раз пролетел вдоль юга Калининградской области и направился в сторону границы Польши, Белоруссии и Украины, проверив обстановку в районе Люблина, Бреста и Белостока. Позднее борт проследовал в обратном направлении.

Вылеты самолетов и беспилотников стран Североатлантического альянса, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

25 января разведывательный самолет ВВС Великобритании и два многоцелевых истребителя четвертого поколения заметили в акватории Черного моря. Все три самолета, некоторое время двигаясь с выключенными транспондерами, направились в сторону Крыма и были зафиксированы предположительно в 200 километрах по прямой от полуострова.