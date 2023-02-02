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15:00, 2 февраля 2023Мир

Американский самолет-шпион сделал круг над регионом России

Flightradar: Boeing RC-135W ВВС США совершил облет Калининградской области

Фото: Shutterstock

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил облет Калининградской области России. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По его информации, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 в четверг, 2 февраля, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и проследовал в восточном направлении, минуя территорию Германии и Польши.

Около 10:30 по московскому времени американский борт приблизился к польско-литовской границе и пересек ее в районе города Лаздияй, расположенного чуть более чем в 50 километрах от анклава. Обогнув населенные пункты Каунас и Клайпеда, воздушное судно-шпион направилось к польскому Гданьску, преодолев пространство над Балтийским морем, и таким образом за час сделало круг в небе над российским регионом.

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Затем Boeing RC-135W еще раз пролетел вдоль юга Калининградской области и направился в сторону границы Польши, Белоруссии и Украины, проверив обстановку в районе Люблина, Бреста и Белостока. Позднее борт проследовал в обратном направлении.

Вылеты самолетов и беспилотников стран Североатлантического альянса, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

25 января разведывательный самолет ВВС Великобритании и два многоцелевых истребителя четвертого поколения заметили в акватории Черного моря. Все три самолета, некоторое время двигаясь с выключенными транспондерами, направились в сторону Крыма и были зафиксированы предположительно в 200 километрах по прямой от полуострова.

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Варвара Кошечкина
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