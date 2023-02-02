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10:21, 2 февраля 2023Спорт

Карпин одним словом описал Дзюбу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин описал Артема Дзюбу словом «безразличие»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин одним словом описал нападающего Артема Дзюбу. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Дзюбе одним словом, то это будет слово "безразличие"», — сказал Карпин, добавив, что между ними не было конфликта, о котором говорит нападающий.

Дзюба выступал под руководством Карпина в «Спартаке» в сезоне-2011/2012. В 2021 году тренер не вызывал форварда в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Позднее Карпин включил нападающего в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений из-за плохой игровой формы.

На данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который футболист выступал с августа по ноябрь 2022 года. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Россиянин принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Дарья Коршунова
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