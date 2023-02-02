Карпин одним словом описал Дзюбу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин описал Артема Дзюбу словом «безразличие»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин одним словом описал нападающего Артема Дзюбу. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Дзюбе одним словом, то это будет слово "безразличие"», — сказал Карпин, добавив, что между ними не было конфликта, о котором говорит нападающий.

Дзюба выступал под руководством Карпина в «Спартаке» в сезоне-2011/2012. В 2021 году тренер не вызывал форварда в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Позднее Карпин включил нападающего в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений из-за плохой игровой формы.

На данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который футболист выступал с августа по ноябрь 2022 года. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Россиянин принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.