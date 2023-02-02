Бывший тренер «Зенита» оценил Кокорина фразой «талантливый дурак»

Бывший тренер «Зенита» Петржела оценил футболиста Кокорина фразой «талантливый дурак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игроке кипрского «Ариса» Александре Кокорине. Его слова приводит «РБ Спорт».

Петржела оценил футболиста фразой «талантливый дурак». «Кокорин — это Кокорин, ума у него мало. Но точно нельзя сказать, что он неудачник. Сколько игроков из России играют в Италии? Сам виноват, что карьеру закопал своими поступками», — заявил он. Тренер отметил, что у нападающего дар от бога, которым он не воспользовался.

Ранее Кокорин рассказал, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — поделился игрок.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 31-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Кипра, забил семь мячей и отметился тремя результативными передачами.