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13:55, 2 февраля 2023Спорт

Бывший тренер «Зенита» оценил Кокорина фразой «талантливый дурак»

Бывший тренер «Зенита» Петржела оценил футболиста Кокорина фразой «талантливый дурак»

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игроке кипрского «Ариса» Александре Кокорине. Его слова приводит «РБ Спорт».

Петржела оценил футболиста фразой «талантливый дурак». «Кокорин — это Кокорин, ума у него мало. Но точно нельзя сказать, что он неудачник. Сколько игроков из России играют в Италии? Сам виноват, что карьеру закопал своими поступками», — заявил он. Тренер отметил, что у нападающего дар от бога, которым он не воспользовался.

Ранее Кокорин рассказал, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — поделился игрок.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 31-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Кипра, забил семь мячей и отметился тремя результативными передачами.

Дарья Коршунова
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