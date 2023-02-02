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19:12, 2 февраля 2023Спорт

Монсон оценил слова Кокорина о пользе тюрьмы для мужчины

Боец MMA Монсон согласился с заявлением футболиста Кокорина о пользе тюрьмы для мужчины

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Российский и американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон оценил слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчины. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен согласился с Кокориным, заявив, что тюрьма может стать хорошим опытом для мужчины. Он вспомнил, как провел три месяца в заключении в США, и не пожалел об этом. «Тюрьма меняет людей так, что они начинают ценить жизнь. Помню, когда я только вышел, начал по-другому смотреть на еду, семью, свободу», — добавил Монсон.

1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его мнению, каждому мужчине не помешало бы оказаться за решеткой.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

В мае 2018-го Монсон получил российское гражданство. Американец известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

Анастасия Борисова
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