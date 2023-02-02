Лавров заявил о стремлении России отодвинуть ВСУ от границ

Лавров заявил, что Москва стремится отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние для России

Москва стремится отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) на безопасное расстояние для России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 24».

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — сказал он.

Кроме того, как утверждает Лавров, канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее отказывался от поставки любых летальных вооружений Украине, известен способностью многократно и быстро менять свою позицию касательно передачи оружия ВСУ.

Ранее немецкий политик заявил, что Берлин не будет передавать Киеву истребители. Шольц объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена. До этого представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил о решении немецких властей касательно передачи Украине танков Leopard 2. Как он утверждает, Берлин одобрил этот шаг.