Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:06, 2 февраля 2023Бывший СССР

Лавров заявил о стремлении России отодвинуть ВСУ от границ

Лавров заявил, что Москва стремится отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние для России

Фото: LIBKOS / AP

Москва стремится отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) на безопасное расстояние для России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 24».

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — сказал он.

Кроме того, как утверждает Лавров, канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее отказывался от поставки любых летальных вооружений Украине, известен способностью многократно и быстро менять свою позицию касательно передачи оружия ВСУ.

Ранее немецкий политик заявил, что Берлин не будет передавать Киеву истребители. Шольц объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена. До этого представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил о решении немецких властей касательно передачи Украине танков Leopard 2. Как он утверждает, Берлин одобрил этот шаг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали уход ЧВК «Моцарт» с Украины
Лавров анонсировал изменения в уставе ОДКБ для возможности ввода войск
Курс биткоина рекордно вырос
В отношении европейского нефтяного гиганта потребовали провести расследование
Мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат
США профинансируют экономическое восстановление Украины и Молдавии
В России ответили на идею включить условия Грузии в соглашение Москвы и Киева
В России предложили упростить трудоустройство мигрантов
Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки за 125 тысяч рублей
Стали известны подробности о зарплате Роналду в «Аль-Насре»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.