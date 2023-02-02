Оценены последствия российского ответа на нефтяной потолок цен

Аналитик Демидов: российская нефть продолжит поступать в ЕС через посредников

Вступление в силу указа об ответных мерах на установленный западными странами потолок цен на нефть не повлияет на рынок, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Последствия он оценил в беседе с «Лентой.ру».

С 1 февраля в России вступил в силу указ, согласно которому российским компаниям запрещается поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Это не повлияет ни на российские компании, ни на внешний рынок по одной простой причине, потому что этот указ де-факто узаконил ту ситуацию, которая и так уже была на рынке. Российские компании не продавали свою нефть тем странам, которые подписали эмбарго и потолок цен Владимир Демидов аналитик

Одновременно с этим российские компании и Россия в целом, как и любая другая страна, не имеют механизмов, которые позволили бы проследить, куда на самом деле уходит вся нефть, отметил Демидов. Он допустил, что часть нефти, которую продают российские компании, будет уходить в страны «Большой семерки» и Европейский союз (ЕС) через большое количество посредников.

«Нефть как продавалась российскими компаниями, в основном в Азию, так и будет продаваться. Ничего глобального на рынке не произойдет», — подытожил аналитик.

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому Минэнерго и Минфин должны до 1 марта 2023 года утвердить порядок мониторинга цен на экспортную нефть. Кабмин также обязал поставщиков ежемесячно предоставлять информацию о контрактах и ценах, а также результаты проверки того, что к стоимости не применяется механизм фиксации до попадания к конечному покупателю.

Потолок цен на поставки российской нефти был введен с 5 декабря — к нему присоединились страны ЕС и «Большой семерки», а также Евросоюз и Австралия. Предельная цена установлена в размере 60 долларов за баррель. Компании из перечисленных государств больше не могут оказывать финансовые, страховые и другие услуги иностранным партнерам, если те получают или транспортируют нефть из России, купленную дороже этого уровня. Кроме того, с 5 декабря Евросоюз прекратил закупки российской нефти с доставкой по морю, а с 5 февраля 2023 года введет эмбарго на нефтепродукты из РФ.