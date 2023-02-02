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11:36, 2 февраля 2023Бывший СССР

Лавров отреагировал на предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении

Лавров назвал забавным предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров назвал забавным предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении, о котором рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так российский министр отреагировал на соответствующий вопрос, прозвучавший в интервью «России 24».

По его словам, идея о заключении пакта «показывает креативность» украинских властей. Лавров напомнил, что сам Лукашенко, говоря о поступившем предложении, подчеркнул, что в это самое время белорусскую оппозицию «вскармливают, вооружают и позволяют пройти боевую обкатку» в ходе боевых действий на Украине. «Он прекрасно видит абсолютную бессмысленность, даже не просто бессмысленность, а откровенную провокационность такого рода заходов», — сказал министр.

Во вторник, 24 января, во время совещания об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии Лукашенко сообщил, что Киев предложил заключить пакт о ненападении. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отказался прокомментировать слова белорусского лидера, поскольку не располагал необходимой информацией.

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Виктория Кондратьева
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