Лавров отреагировал на предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении

Лавров назвал забавным предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении

Глава МИД России Сергей Лавров назвал забавным предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении, о котором рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так российский министр отреагировал на соответствующий вопрос, прозвучавший в интервью «России 24».

По его словам, идея о заключении пакта «показывает креативность» украинских властей. Лавров напомнил, что сам Лукашенко, говоря о поступившем предложении, подчеркнул, что в это самое время белорусскую оппозицию «вскармливают, вооружают и позволяют пройти боевую обкатку» в ходе боевых действий на Украине. «Он прекрасно видит абсолютную бессмысленность, даже не просто бессмысленность, а откровенную провокационность такого рода заходов», — сказал министр.

Во вторник, 24 января, во время совещания об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии Лукашенко сообщил, что Киев предложил заключить пакт о ненападении. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отказался прокомментировать слова белорусского лидера, поскольку не располагал необходимой информацией.