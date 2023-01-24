В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о предложении Украины заключить пакт

Песков: у Кремля нет информации о предложении Киева Минску заключить пакт о ненападении

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что украинская сторона предлагала Минску заключить пакт о ненападении. Его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что не может прокомментировать данное сообщение, так как не располагает необходимой информацией.

Во вторник, 24 января, во время совещания об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии Лукашенко сообщил, что Киев предложил заключить пакт о ненападении. «Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — отметил глава государства.

Ранее президент Белоруссии заявил о непростой обстановке вокруг республики. Он уточнил, что речь идет как о военно-политической, так и об экономической ситуации.