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12:01, 2 февраля 2023Мир

Лавров назвал идею о трибунале против России и репарациях Украине преступлением

Лавров: идея о трибунале против России и репарациях Украине нарушает международное право

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров назвал идею стран Евросоюза, Украины и США о выплате репараций Киеву и международном трибунале против Москвы нарушением международного права и преступлением. Цитату приводит РИА Новости.

«Замысел, по крайней мере, на данном этапе, по нашим данным, таков, что вот эти демократии сформируют свои требования к автократиям и сформулируют свои собственные права через головы автократических правительств помогать народам, которые эти автократические правительства угнетают», — считает он.

19 января Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». Впрочем, позднее выяснилось, что некоторые члены Генеральной ассамблеи ООН не согласны работать по этому направлению.

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Алевтина Запольская
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