Лавров назвал идею о трибунале против России и репарациях Украине преступлением

Лавров: идея о трибунале против России и репарациях Украине нарушает международное право

Глава МИД России Сергей Лавров назвал идею стран Евросоюза, Украины и США о выплате репараций Киеву и международном трибунале против Москвы нарушением международного права и преступлением. Цитату приводит РИА Новости.

«Замысел, по крайней мере, на данном этапе, по нашим данным, таков, что вот эти демократии сформируют свои требования к автократиям и сформулируют свои собственные права через головы автократических правительств помогать народам, которые эти автократические правительства угнетают», — считает он.

19 января Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». Впрочем, позднее выяснилось, что некоторые члены Генеральной ассамблеи ООН не согласны работать по этому направлению.