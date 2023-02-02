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13:35, 3 февраля 2023Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о подготовке «Протона-М» к старту

«Роскосмос» рассказал о подготовке ракеты «Протон-М» со спутником «Электро-Л» к старту

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Тяжелую ракету-носитель «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» доставили на стартовый комплекс 81-й площадки космодрома Байконур. О подготовке ракеты к старту рассказала госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ракету с разгонным блоком ДМ-03 и спутником гидрометеорологического обеспечения «Электро-Л» готовят к старту. Пуск состоится 5 февраля в 12:12 мск.

В январе «Роскосмос» сообщил, что на Байконуре завершили заправку компонентами ракетного топлива разгонного блока ДМ-03, который выведет «Электро-Л» на околоземную орбиту.

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В ноябре 2022 года замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко рассказал, что «Роскосмос» планирует в 2023 году вывести на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли.

В том же месяце стало известно, что четвертый спутник гидрометеорологического обеспечения «Электро-Л» прошел испытания в тепловакуумной камере.

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Даниил Иринин
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