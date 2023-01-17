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11:25, 17 января 2023Наука и техника

На Байконуре заправили топливом ДМ-03 для запуска «Электро-Л»

«Роскосмос»: разгонный блок ДМ-03 заправлен топливом для запуска спутника «Электро-Л»

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости

На космодроме Байконур (Казахстан) завершена заправка компонентами ракетного топлива разгонного блока ДМ-03, который выведет на околоземную орбиту космический аппарат «Электро-Л» №4. Об этом сообщает «Роскосмос».

Госкорпорация отмечает, что запуск тяжелой ракеты «Протон-М» с разгонным блоком и геостационарным гидрометеорологическим спутником запланирован на февраль.

В декабре 2022 года «Роскосмос» сообщил, что созданный Россией для Анголы взамен утерянного космического аппарата AngoSat-1 спутник AngoSat-2 заработал.

Ракета «Протон-М» со спутником AngoSat-2 с космодрома Байконур стартовала в октябре.

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Иван Потапов
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