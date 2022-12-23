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15:29, 23 декабря 2022Наука и техника

Созданный Россией за свой счет для Анголы спутник заработал

Созданный Россией для Анголы спутник Angosat-2 заработал

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Созданный Россией для Анголы взамен утерянного космического аппарата AngoSat-1 спутник Angosat-2 заработал. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Спутник прошел все необходимые орбитальные проверки, включающие тестирование работоспособности бортового оборудования служебных систем и полезной нагрузки в условиях эксплуатации», — отметили в госкорпорации.

Там добавили, что «по итогам летных испытаний космический аппарат передан заказчику».

Ракета «Протон-М» со спутником Angosat-2 с космодрома Байконур стартовала в октябре.

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7 января 2022

В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией «Энергия» спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре спутник стал выходить на связь с перебоями, а затем и вовсе потерялся. «Роскосмос» предложил правительству Анголы оперативно за свой счет разработать AngoSat-2, который бы технологически превосходил AngoSat-1.

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Иван Потапов
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