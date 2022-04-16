Российский «Протон-М» запустит иностранный спутник

Российская ракета «Протон-М» запустит ангольский спутник AngoSat-2

Прибывшая на космодром Байконур тяжелая ракета «Протон-М» запустит иностранный спутник — ангольский телекоммуникационный космический аппарат AngoSat-2, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Железнодорожный эшелон с двумя ракетами "Протон-М" прибыл на космодром, одна из них будет использована при запуске спутника AngoSat-2», — рассказал собеседник.

По его словам, точная дата запуска, намеченного на текущий год, пока не определена.

В апреле «Роскосмос» сообщил, что из Центра Хруничева в России на Байконур в Казахстан отправлены две ракеты «Протон-М» с разгонными блоками «Бриз-М» и ДМ.

В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией «Энергия» спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре спутник стал выходить на связь с перебоями, а затем и вовсе потерялся. «Роскосмос» предложил правительству Анголы оперативно разработать AngoSat-2, который бы технологически превосходил первый вариант.