Россия отправила на Байконур два «Протона»

Из Центра Хруничева на Байконур отправили две ракеты «Протон-М»

Из Центра Хруничева в России на космодром Байконур в Казахстане отправлены две тяжелые ракеты «Протон-М» с разгонными блоками «Бриз-М» и ДМ, сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что одно из средств выведения планируется использовать в интересах иностранного заказчика.

«Все мероприятия, связанные с отправкой железнодорожного состава на космодром Байконур, прошли в срок и без замечаний», — говорится в сообщении госкорпорации.

В марте Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars, предполагающей запуск в сентябре «Протон-М».

В январе ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра Хруничева сообщило, что производство ракет «Протон-М» прекратится в 2022 году.

Последний раз Россия запускала эту ракету (с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7») в декабре 2021 года.