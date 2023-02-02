Раскрыты цены Samsung Galaxy S23 в России

В России анонсировали продажи Samsung Galaxy S23 за 74 999 рублей

Российские ретейлеры запланировали продажи новых флагманских смартфонов Samsung. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, продажи новых девайсов Galaxy S23 анонсировали несколько российских компаний. Так, в «М.Видео» и DNS появились промостраницы, на которых ретейлеры раскрыли цены на устройства. Базовая модель Galaxy S23 обойдется в 74 999 рублей, самая доступная версия Galaxy S23+ будет оценена в 87 999 рублей. Гаджеты получат гарантийную поддержку от продавца.

Топовый Galaxy S23 Ultra в стартовой комплектации будет продаваться за 119 999 рублей. Модель с накопителем на 1 терабайт памяти оценена в 134 999 рублей. В компаниях не уточнили, когда стартуют российские продажи смартфонов.

Также о продаже телефонов серии Galaxy S23 сообщили в «Яндекс Маркете». В компании рассказали, что новые смартфоны появятся в России в конце февраля.

Ранее «Известия» выяснили, что представленные 1 февраля флагманы серии Samsung Galaxy S23 будут завезены в Россию во второй половине месяца. По информации газеты, официальный запуск серии на нашем рынке не планируется.