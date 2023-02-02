Раскрыты цены Samsung Galaxy S23 в России
Российские ретейлеры запланировали продажи новых флагманских смартфонов Samsung. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Как стало известно, продажи новых девайсов Galaxy S23 анонсировали несколько российских компаний. Так, в «М.Видео» и DNS появились промостраницы, на которых ретейлеры раскрыли цены на устройства. Базовая модель Galaxy S23 обойдется в 74 999 рублей, самая доступная версия Galaxy S23+ будет оценена в 87 999 рублей. Гаджеты получат гарантийную поддержку от продавца.
Топовый Galaxy S23 Ultra в стартовой комплектации будет продаваться за 119 999 рублей. Модель с накопителем на 1 терабайт памяти оценена в 134 999 рублей. В компаниях не уточнили, когда стартуют российские продажи смартфонов.
Также о продаже телефонов серии Galaxy S23 сообщили в «Яндекс Маркете». В компании рассказали, что новые смартфоны появятся в России в конце февраля.
Ранее «Известия» выяснили, что представленные 1 февраля флагманы серии Samsung Galaxy S23 будут завезены в Россию во второй половине месяца. По информации газеты, официальный запуск серии на нашем рынке не планируется.