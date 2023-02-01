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21:10, 1 февраля 2023Наука и техника

Samsung представила новые флагманы

Samsung представила смартфоны Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Samsung анонсировала новые флагманские смартфоны серии Galaxy S23. Представители компании представили устройства в ходе презентации Galaxy Unpacked, запись которой доступна на YouTube-канале корейской фирмы.

В линейку новых смартфонов вошли модели Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Аппараты серии получили флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 и от восьми гигабайт оперативной памяти.

Базовый смартфон вышел с 6,1-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты 120 герц, накопителем от 128 гигабайт, тройной камерой с объективами разрешением 50, 12 и 10 мегапикселей. Аппарат получил аккумулятор емкостью 3900 миллиампер-часов. Модель Galaxy S23+ отличается от стартового гаджета наличием 6,6-дюймового экрана и батареей на 4700 миллиампер-часов.

Топовый телефон серии получил 6,8-дюймовый дисплей. Galaxy S23 Ultra имеет камеру с объективами разрешением 200, 12, 10 и 10 мегапикселей со стократным комбинированным зумом, батарею емкостью 5000 миллиампер-часов.

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Стоимость самого доступного аппарата серии — Galaxy S23 — составила 799 долларов, или около 56 тысяч рублей. Galaxy S23 Ultra оценили в 1199 долларов, или около 83 тысяч рублей. Samsung открыла возможность для предзаказа флагманов на своем сайте. Судя по всему, официальных продаж устройств в России не запланировано.

В конце декабря журналисты издания TechRadar перечислили смартфоны, релиза которых стоит ожидать в 2023 году. В список попали Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy Z Fold 5, iPhone 15 Ultra, Google Pixel 8, Sony Xperia I V, Xiaomi 13 Pro.

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Андрей Ставицкий
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