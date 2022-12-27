Перечислены самые ожидаемые смартфоны 2023 года

iPhone 15 Ultra и складной Google Pixel вошли в список ожидаемых смартфонов TechRadar

Журналисты издания TechRadar перечислили смартфоны, релиза которых стоит ожидать в 2023 году. Об этом сообщаетcя на сайте IT-портала.

Авторы медиа назвали будущие девайсы, которые могут серьезно повлиять на рынок смартфонов и определить тренды 2023 года в отрасли. Специалисты отметили Samsung Galaxy S23, выход которого ожидается в начале года. Аппараты серии должны получить новые флагманские чипы и 200-мегапиксельную камеру. Также в список ожидаемых смартфонов вошел iPhone 15 Ultra — вероятно, самый передовой телефон Apple будущего года.

Журналисты сообщили, что Samsung Galaxy Z Fold 5 — один из самых загадочных аппаратов 2023 года, его выход запланирован на второе полугодие. Также в будущем Google должна представить первый складной Pixel.

В список наиболее ожидаемых устройств также попали Google Pixel 8, Sony Xperia I V, Xiaomi 13 Pro, OnePlus 11 и Samsung Galaxy Z Flip 5. «2022 год был отличным годом для смартфонов, но технологическая индустрия никогда не спит», — подчеркнули авторы.

Ранее источники «Известий» рассказали, что рынок смартфонов в России упал впервые за семь лет. По итогам года в стране было продано 24–26,5 миллиона смартфонов, что на 20 процентов меньше, чем в 2021-м.