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04:08, 2 февраля 2023Наука и техника

Раскрыты сроки начала продаж Samsung Galaxy S23 в России

«Известия»: продажи Samsung Galaxy S23 начнутся в России во второй половине февраля

Фото: Peter Dasilva / Reuters

Смартфон Samsung Galaxy S23, представленный 1 февраля, могут завезти в Россию по параллельному импорту уже во второй половине месяца. Сроки начала продаж смартфона раскрыли «Известия».

На презентации в Сан-Франциско компания представила три модификации смартфона этого года: Galaxy S23, S23+ и 23 Ultra. По информации газеты, в России официальный запуск серии Galaxy S23 не планируется. Однако дистрибутор diHouse ожидает появление Samsung Galaxy S23 уже во второй половине февраля.

«Мы надеемся, что новые смартфоны S-серии появятся в продаже в магазинах Samsung и на сайте Galaxystore.ru в 20-х числах февраля», — подчеркнула представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.

Как отмечает издание, «Мегафон» 2 февраля откроет предзаказ на Galaxy S23, продажи смартфона стартуют в ближайшее время.

В конце декабря журналисты издания TechRadar перечислили смартфоны, релиза которых стоит ожидать в 2023 году. В список попали Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy Z Fold 5, iPhone 15 Ultra, Google Pixel 8, Sony Xperia I V, Xiaomi 13 Pro.

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Юлия Мискевич
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