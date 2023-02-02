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17:32, 2 февраля 2023Бывший СССР

Президент Молдавии обеспокоилась здоровьем Саакашвили

Глава Молдавии Санду призвала власти Грузии освободить Саакашвили по состоянию здоровья
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду выразила обеспокоенность состоянием здоровья бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, передает молдавский ресурс NewsMaker.

«Замучить до смерти лидера оппозиции недопустимо для страны, которая хочет вступить в ЕС. Саакашвили должны немедленно освободить и отправить на лечение за границу», — высказалась Санду.

Накануне Саакашвили завещал похоронить его на Украине. Это произошло в ходе судебного заседания, слово экс-президент Грузии держал на украинском языке. Состояние здоровья политика, исходя из его внешнего вида, тяжелое.

Вскоре депутат Европейского парламента Йоханнес Хан сообщил, что Европейский союз внимательно следит за ситуацией вокруг здоровья Саакашвили и приложит все усилия, чтобы избежать любой непредсказуемой ситуации.

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Василий Мека
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