Турист пошел на прогулку в горный парк и нашел череп убитого человека

Associated Press: турист нашел череп убитого человека в Южном горном парке в США

Полиция закрыла часть Южного горного парка в Фениксе, штат Аризона, США, после того как турист обнаружил на его территории череп убитого человека. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Турист нашел останки во время обычной прогулки на природе и вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили поблизости и другие части человеческого тела. Останки были доставлены в Центр судебной медицины округа Марикопа.

Проанализировав характер полученной погибшим травмы, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что человек умер насильственной смертью. Полиция перекрыла часть парка на время проведения расследования.

Ранее сообщалось, что обрушившийся на восточное побережье Флориды ураган «Николь» вынес на пляж человеческие останки более чем двухсотлетней давности. Специалисты подозревают, что они принадлежат коренным американцам.