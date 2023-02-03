В России объяснили нежелание США сбивать китайский аэростат

РБК: США не хотят сбивать китайский аэростат из-за сложности для ПВО

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин и директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин объяснили нежелание США сбивать китайский аэростат. Об этом они рассказали РБК.

По мнению Лямина, Пентагон не хочет предпринимать неудачные попытки сбить зонд «у всех на глазах». Он пояснил, что аэростат может летать выше, чем может достать ПРО. При этом установленные на нем камеры могут давать картинку значительно лучше, чем на спутниках, добавил он.

В свою очередь, Кашин напомнил, что США активно применяли подобные аппараты для разведки над территорией СССР. Однако советские ПВО не всегда могли их сбить, так как такие шары могут летать на высоте до 30 километров. Помимо этого, оболочка шара состоит из тканевого или полимерного материала, который плохо отражает радиолучи. «Очень сложно навести на такой аппарат зенитные и авиационные ракеты с радиолокационным наведением», — пояснил он.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

МИД Китая объяснил, что аппарат оказался над американской территорией из-за обстоятельств непреодолимой силы: он сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления. Президент США Джо Байден согласился с советом главы Пентагона Ллойда Остина не сбивать китайский аэростат.