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00:10, 6 февраля 2023Наука и техника

Озвучены последствия чрезмерного употребления алкоголя для молодежи

EBioMedicine: злоупотребление спиртным молодежью связали с изменением микробиоты кишечника

Фото: unsplash

Ученые Университетского колледжа Корка озвучили последствия чрезмерного употребления алкоголя для молодежи — у них наблюдались изменения в микробиоме кишечника. Результаты исследования описываются в статье, опубликованной в журнале EBioMedicine.

В работе приняли участие 71 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Были проанализированы медицинские показатели испытуемых, также их попросили заполнить анкеты самоопроса, которые включали в себя вопросы о социальном взаимодействии, тяги к спиртному и импульсивном поведении.

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Авторы обнаружили, что злоупотребление алкоголем приводило к явному изменению кишечного микробиома — совокупности бактерий, обитающих в кишечнике, и играющих важную роль в здоровье человека. Кроме того, у таких добровольцев наблюдались трудности с распознаванием эмоций других людей. Также была выявлена определенная корреляция для нескольких видов бактерий и эмоциональной обработкой и импульсивностью. Тесная связь микробиома наблюдалась и при повышенной тяге к употреблению алкоголя.

Ученые считают, что их результаты помогут в разработке новых диетических и пробиотических рекомендаций, направленных на улучшение состояния микробиоты у пьющих молодых людей.

Ранее сотрудники организации Scripps Research обнаружили, что экспериментальный антидепрессант, проходящий сейчас клинические испытания оказался эффективен в борьбе с алкогольной зависимостью. Препарат на основе молекулы MAP4343 обладает нестандартным механизмом действия.

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Елена Апазиди
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