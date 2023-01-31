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19:37, 31 января 2023Наука и техника

Экспериментальный антидепрессант оказался эффективен в борьбе с алкоголизмом

Neuropsychopharmacology: необычный антидепрессант оказался эффективен против алкоголизма

Фото: Syda Productions / shutterstock

Экспериментальный антидепрессант с необычным механизмом действия оказался эффективен в борьбе с алкогольной зависимостью, обнаружили специалисты из организации Scripps Research. Результаты исследования описываются в статье, опубликованной в журнале Neuropsychopharmacology.

В процессе испытаний на мышах ученые протестировали разработанную молекулу стероидного типа MAP4343. На данный момент она проходит клинические испытания в качестве препарата от депрессии. Однако механизм действия вещества существенно отличается от стандартных антидепрессантов и лекарств для лечения алкогольной зависимости — он представляет собой модуляцию структурных белков тубулинов в клетках мозга.

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Расстройства, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, могут нарушать нормальное производство и регуляцию этих белков. Тубулин обычно необходим для деления клеток, транспортировки молекул и других задач. Пока ученым не удалось выяснить, как именно нарушения в структурных белках связаны с употреблением алкоголя, но предыдущие исследования выявили, что они способствуют алкоголизму, поэтому могут быть потенциальной целью для лечения.

Результаты экспериментов показали, что при введении MAP4343 возрастающими дозами в организм подопытных в течение шести недель у мышей снижалось среднесуточное потребление алкоголя практически до уровней контрольной группы, на которых терапия никак не повлияла. Вещество также нормализовало уровни гормона стресса кортикостерона в крови, которые ниже у зависимых от алкоголя животных.

Теперь специалисты планируют провести клинические испытания MAP4343 в качестве препарата от алкоголизма. Кроме того, требуется изучить точный механизм действия молекулы.

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Елена Апазиди
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