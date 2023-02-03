Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:35, 3 февраля 2023Наука и техника

Минобороны получило первую в 2023 году партию БМП-3

«Ростех»: Минобороны получило первую в 2023 году партию БМП-3 с дополнительной защитой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны России получило первую партию боевых машин пехоты БМП-3, переданную холдингом «Высокоточные комплексы» в рамках государственного оборонного заказа 2023 года. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Изготовленные на Курганмашзаводе (входит в "Высокоточные комплексы") БМП-3 оснащены основным прицелом наводчика-оператора "Содема" и дополнительными комплектами защиты — броневыми экранами и решетками», — говорится в сообщении.

По словам индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, в течение года заказчик также получит бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л.

Материалы по теме:
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Ранее «Ростех» сообщил, что холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил гособоронзаказ 2022 года на ремонт и поставку БМП-3, боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортеров БТР-МДМ и машин БРЭМ-Л.

В ноябре прошлого года стало известно, что Курганмашзавод начал серийное производство БМП-3 с экранами, которые получили крепления для модулей динамической защиты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в Запорожской области
В России западные танки для Украины назвали мусором
Стало известно местонахождение уехавшей из России молодой жены Петросяна
В Дубае продали пентхаус за рекордную сумму
Мировые цены на еду снизились десятый месяц подряд
ЕС выделит Украине 25 миллионов евро на разминирование
Популярный азиатский город начал привлекать туристов бесплатными авиабилетами
Россиянам назвали способы избавиться от привычки переедать
На российском сельхозпредприятии незаконно жгли человеческие части тел
За убийство бывшего мужа россиянку и ее сожителя отправили в колонию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.