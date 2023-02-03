Минобороны получило первую в 2023 году партию БМП-3

«Ростех»: Минобороны получило первую в 2023 году партию БМП-3 с дополнительной защитой

Министерство обороны России получило первую партию боевых машин пехоты БМП-3, переданную холдингом «Высокоточные комплексы» в рамках государственного оборонного заказа 2023 года. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Изготовленные на Курганмашзаводе (входит в "Высокоточные комплексы") БМП-3 оснащены основным прицелом наводчика-оператора "Содема" и дополнительными комплектами защиты — броневыми экранами и решетками», — говорится в сообщении.

По словам индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, в течение года заказчик также получит бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л.

Ранее «Ростех» сообщил, что холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил гособоронзаказ 2022 года на ремонт и поставку БМП-3, боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортеров БТР-МДМ и машин БРЭМ-Л.

В ноябре прошлого года стало известно, что Курганмашзавод начал серийное производство БМП-3 с экранами, которые получили крепления для модулей динамической защиты.