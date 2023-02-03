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20:12, 3 февраля 2023Спорт

Роналду забил дебютный гол за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду забил с пенальти дебютный гол за «Аль-Наср»

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил дебютный мяч в составе «Аль-Насра» в официальном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло во встрече 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором команда Роналду встречалась с «Аль-Фатехом». Португалец отличился с пенальти на третьей добавленной минуте и установил окончательный счет матча — 2:2.

Ранее стало известно, что зарплата 37-летнего Роналду в «Аль-Насре» с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает португальца самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года.

Алексей Гусев
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