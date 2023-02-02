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12:12, 2 февраля 2023Спорт

Стали известны подробности о зарплате Роналду в «Аль-Насре»

Саудовская Аравия оплачивает 90 процентов зарплаты Криштиану Роналду в «Аль-Насре»

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Основным источником финансирования выплат португальскому футболисту «Аль-Насра» Криштиану Роналду является Саудовская Аравия. Такие подробности стали известны The Athletic.

Отмечается, что государство оплачивает 90 процентов зарплаты нападающего. Таким образом, клуб выплачивает Роналду только десять процентов. «Это возможность пообщаться с одним из лучших игроков в истории футбола. Это исторический момент для нашего клуба, для королевства Саудовская Аравия и для всего региона», — пояснил источник в команде.

Зарплата 37-летнего Роналду в «Аль-Насре» с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает португальца самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года.

Дарья Коршунова
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