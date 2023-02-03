Российский полковник оценил ущерб для США от пролета разведывательного аэростата

Полковник Кнутов заявил, что данные с аэростата над США могут сразу передаваться в Китай

Данные с замеченного над территорией США разведывательного аэростата могут практически сразу передаваться в Китай. Так ущерб для Вашингтона от пролета, возможно, принадлежащего Пекину воздушного шара оценил в беседе с «МК» директор музея войск ПВО полковник в запасе Юрий Кнутов.

По словам российского эксперта, аэростат способен передавать китайской стороне всю собранную информацию об американских объектах в режиме онлайн. «У разведки есть возможность фотографировать объекты, записывать частоты наземных радиолокационных станций системы ПВО», — пояснил Кнутов, подчеркнув, что ущерб от этого может быть весьма серьезным.

Полковник также отметил, что на данный момент американские военные не располагают средствами, которые могли бы эффективно бороться с подобными летательными аппаратами. При этом он уточнил, что в США уже ведется работа по созданию ракет, способных поражать такие аэростаты.

«Возможно, через два-три месяца существующие системы борьбы с аэростатами будут модернизированы и проблема исчезнет», — предположил Кнутов.

Ранее 3 февраля стало известно, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, который находится над северной частью страны. При этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвал Вашингтон прекратить спекуляции на эту тему.