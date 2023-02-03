Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
2:1
Завершен
Клара Бюрель
Лион
Ясмине Паолини
2:0
Завершен
Эрика Андреева
Лион
Динамо Мн
4:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
0:0
Завершен
Спартак М
Winline Зимний Кубок РПЛ|1-й тур
Реал Мадрид
2:0
Завершен
Валенсия
Испания - Примера|17-й тур
Ювентус
1:0
Завершен
Лацио
Кубок Италии|1/4 финала
07:42, 3 февраля 2023Спорт

Федор Емельяненко рассказал о реакции на перенос последнего боя из России в США

Федор Емельяненко заявил, что не переживает из-за переноса последнего боя из России в США

Фото: Gregory Payan / AP

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN рассказал о реакции на перенос его последнего боя из России в США.

Спортсмен заявил, что абсолютно не переживает из-за этого, так как уже провел поединок в России. «Все получилось так, как планировал [глава Bellator] Скотт Кокер. Мой уход увидят японские, российские и американские фанаты», — подчеркнул он.

Федор Емельяненко проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером в Инглвуде (США, штат Калифорния). Поединок пройдет 4 февраля на турнире Bellator 290. По итогам боя определится чемпион организации в тяжелом весе, на данный момент поясом владеет американец.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Емельяненко встречался с Бейдером 26 января 2019 года. Тогда представитель США одержал победу нокаутом в первом раунде.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой
В Госдуме призвали создать новые виды войск для призыва на спецоперацию
В Европе обвинили Украину в ущемлении прав нацменьшинств
Восемь человек отравились газом в российском регионе
Немецкая община Крыма призвала Шольца одуматься насчет поддержки Украины
В ЛНР заявили о проблемах со связью у украинских военных в Артемовске
Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США для Украины
Федор Емельяненко рассказал о реакции на перенос последнего боя из России в США
Посол раскрыл число российских военных инструкторов в ЦАР
В Европе призвали «убедить» ЮАР отказаться от сотрудничества с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.