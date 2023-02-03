Федор Емельяненко рассказал о реакции на перенос последнего боя из России в США

Федор Емельяненко заявил, что не переживает из-за переноса последнего боя из России в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN рассказал о реакции на перенос его последнего боя из России в США.

Спортсмен заявил, что абсолютно не переживает из-за этого, так как уже провел поединок в России. «Все получилось так, как планировал [глава Bellator] Скотт Кокер. Мой уход увидят японские, российские и американские фанаты», — подчеркнул он.

Федор Емельяненко проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером в Инглвуде (США, штат Калифорния). Поединок пройдет 4 февраля на турнире Bellator 290. По итогам боя определится чемпион организации в тяжелом весе, на данный момент поясом владеет американец.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Емельяненко встречался с Бейдером 26 января 2019 года. Тогда представитель США одержал победу нокаутом в первом раунде.