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12:40, 3 февраля 2023Россия

ВСУ атаковали участок нефтепровода в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ ударили из HIMARS по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» в Брянской области

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Атака произошла около четырех утра.

Как уточняет издание, все выпущенные РСЗО ракеты были сбиты. По версии Mash, целью ВСУ стали резервуары с нефтью и сами трубы нефтепровода.

Сообщается, что ВСУ выпустили четыре ракеты, все их перехватил российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь».

Аналогичная попытка атаковать нефтепровод «Дружба» была зафиксирована 1 февраля. Тогда удар был нанесен баллистической ракетой «Точка У». После атаки компания «Транснефть» заявила о штатной работе нефтепровода.

Этот нефтепровод считается основным экспортным трубопроводом России. Маршрут «Дружбы» проходит от российского Альметьевска до Брянска затем до белорусского Мозыря, и делится на две ветки: северную, идущую через Белоруссию в Польшу, Германию, Латвию и Литву, и южную, которая проходит по территории Украины, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии. Время от времени транзит нефти через «Дружбу» прекращается из-за обстрелов.

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Марк Леонов
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