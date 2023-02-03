Москва уличила США в охоте на россиян в третьих странах

В посольстве РФ в США уличили Вашингтон в охоте на россиян в третьих странах

США продолжают охоту на граждан России в третьих странах, игнорируя требования Москвы прекратить эти действия. В этом уличила Вашингтон заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова, передает ТАСС.

Дипломат уточнила, что с 2008 года российская сторона зафиксировала уже 58 случаев «охоты» со стороны Вашингтона. Она напомнила, что между Россией и США действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и обвинила американскую сторону в игнорировании этого документа.

«Защита прав росийских граждан, содержащихся в американских тюрьмах, — приоритет в нашей работе. Невозможно оставаться равнодушными к проблемам, с которыми сталкиваются соотечественники», — высказалась Шумова. По ее словам, к ним часто применяют психологическое давление, склоняют в сотрудничеству со следствием, а также отказывают в предоставлении медпомощи и лекарств.

«Мы с таким положением дел никогда не смиримся. Продолжим добиваться освобождения россиян и их возвращения на Родину», — пообещала дипломат.