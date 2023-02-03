Рублю предрекли укрепление

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля из-за продажи валюты по бюджетному правилу

Увеличение втрое продажи юаней в рамках бюджетного правила Министерством финансов приведет к укреплению рубля. Это коснется не только курса китайской валюты, но и доллара, и евро. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Будет продаваться иностранная валюта — юань, — и за нее будут покупаться рубли. Естественно, это будет способствовать укреплению рубля или сохранению текущего статус-кво Владимир Григорьев кандидат экономических наук

«Когда будет расти спрос на рубли, то, естественно, будет расти синхронно курсовая стоимость не только в юанях, но и в других валютах, потому что рассинхронизация на рынке редко бывает. При этом на 100 процентов в этом быть уверенным нельзя, на доллар и евро спрос определяется еще и другими факторами», — сказал экономист.

При этом укрепление российской валюты не будет продолжительным из-за ситуации в экономике, отметил Григорьев.

«Минфин не так давно анонсировал такие продажи. Сейчас сохранится статус-кво или даже рубль укрепится. Но в принципе все-таки существуют опасения относительно рубля от того, как наша экономика преодолеет текущий год, что будет происходить с энергоносителями на мировых рынках. Все эти вещи тоже закладываются в курс рубля. Кроме того, экспорт у нас снижается, импорт у нас растет. Я думаю, что ситуация, связанная с продажей юаней, не будет постоянно действующим фактором. Она удержит рубль в нынешней ситуации, но спустя какое-то время может возобновиться укрепление доллара и евро», — заключил он.

Ранее Министерство финансов России сообщило об увеличении продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти втрое, до 8,9 миллиарда рублей в день. Это связано с сокращением нефтегазовых доходов. Операции будут проводиться в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года. Торги проводятся на Мосбирже в инструменте «китайский юань — рубль».

Центробанк вернулся к продаже валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила впервые за 10 месяцев в соответствии с порядком, опубликованным Минфином. Согласно решению ведомства, валюта будет закупаться при высоких прогнозируемых нефтегазовых доходах страны и продаваться — при низких. В период с 13 января по 6 февраля Минфин выделил 54,4 миллиарда рублей — такую сумму нефтегазовых доходов, по оценке ведомства, бюджет недополучил в декабре.