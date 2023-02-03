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09:05, 3 февраля 2023Наука и техника

Раскрыт фактор долгой жизни у млекопитающих

Nature Communications: социальные связи являются фактором долгой жизни у животных

Фото: Alex Azabache / Unsplash

Млекопитающие, которые живут группами, обычно живут дольше, чем представители одиночных видов. Это раскрыли ученые Института зоологии в Пекине (Китай), которые опубликовали статью в журнале Nature Communications.

Известно, что млекопитающие демонстрируют широкую вариацию продолжительности жизни, от двух лет у землероек до более чем двухсот лет у гренландских китов. При этом исследования отдельных видов животных, таких как медвежий павиан, показали, что развитые социальные связи являются возможным фактором долгой жизни. Это объясняется тем, что группы лучше защищены от хищников.

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Исследователи проанализировали 974 вида млекопитающих, включая рокселланова ринопитека, голого землекопа, гренландского кита и подковоноса, сравнивая их социальную организацию (одиночное, парное или групповое существование) с продолжительностью жизни. К групповым видам относились азиатский и африканский слон, кошачий лемур, горная зебра и подковонос, а к одиночным видам дюгонь, трубкозуб и восточный бурундук.

Оказалось, что виды, живущие в группах, обычно живут дольше, чем одиночные виды, что подтверждает коррелированную эволюцию социальной организации и долголетия. Например, северные короткохвостые землеройки (которые живут поодиночке) и большие подковоносы (которые живут группами) имеют одинаковый вес тела, но их максимальная продолжительность жизни составляет около двух и тридцати лет соответственно.

Был также проведен транскриптомный анализ для 94 видов млекопитающих и определен 31 ген, гормоны и пути, отвечающие за иммунитет, в целом связанные как с социальной организацией, так и с долголетием. Авторы отмечают, что полученные данные служат основой для дальнейших экспериментов и последующих исследований механизмов групповой жизни и долголетия.

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Александр Еникеев
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