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03:20, 3 февраля 2023Мир

В Турции оценили шансы Швеции на вступление в НАТО

«Известия»: турецкий депутат Йылмаз допустил вступление Швеции в НАТО

Фото: Unsplash

Депутат парламента Турции, глава «‎Партии инноваций» ‎Озтюрк Йылмаз прокомментировал вероятность вступления Швеции в НАТО. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Йылмаз оценил шансы Швеции на вступление в НАТО и допустил такое развитие событий. Он подчеркнул, что членство страны в альянсе будет обсуждаться в рамках Мадридского меморандума — дорожной карты процесса принятия северных стран в блок.

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«Полагаю, на переговорном треке нас ждут взлеты и падения. Однако, думаю, что диалог будет возобновлен, и Швеция примет некоторые меры, чтобы успокоить гнев турецкой стороны», — отметил депутат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не смотрит положительно на вступление Швеции в НАТО. До этого он заявил, что страна откажет Швеции во вступлении в НАТО, в отличие от Финляндии, после того, как 21 января в Стокгольме прошла акция по сожжению Корана.

Акцию согласовали местными властями, она прошла перед посольством Турции под контролем полиции. Анкара резко осудила произошедшее.

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Марина Совина
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