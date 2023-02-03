Для «Газпрома» придумали налоговые послабления

Минфин предложил избавить «Газпром» от повышенного налога на прибыль

Российскую энергетическую компанию «Газпром» могут избавить от повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в размере 34 процентов. Идея ослабить налоговую нагрузку на компанию появилась у Минфина страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, речь идет о поправках, подготовленных ко второму чтению законопроекта №260062-8, который Госдума рассмотрит во втором чтении на следующей неделе. На остальные компании, налоговая ставка для которых выросла с 1 января 2023 года, предложенная ведомством мера не распространится.

На фоне новостей о потенциальных налоговых послаблениях, а также о назначении годового собрания акционеров компании, на котором будет обсуждаться вопрос грядущих выплат инвесторам, акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже подорожали почти на четыре процента. В верхней точке в 16:11 по московскому времени акции достигали 163,8 рубля, отскочив от отметки в 157,8 рубля. На момент написания материала цены немного скорректировались до 162,2 рубля.

Налоговая ставка на прибыль определяется как разница между доходом (стоимостью прибыльной продукции) и расходами на добычу. В октябре 2022 года она составляла 20 процентов, из которых три процентных пункта зачислялось в федеральный бюджет. Предложение повысить ставку до 32 процентов на 2023-2025 годы фигурировало в поправках в Налоговый кодекс, которые правительство внесло в Госдуму в конце сентября. Согласно проекту, 17 процентов налога будет идти в региональный бюджет и 15 процентов — в федеральный. Однако в результате показатель подняли до 34 процентов. От новой меры правительство рассчитывало получать около 200 миллиардов рублей ежегодно.

В середине июля 2022 года президент страны Владимир Путин увеличил налоги для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей. В результате по итогам года компания стала крупнейшим налогоплательщиком России с результатом около пяти триллионов рублей. Кроме того, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025-го компании придется выплачивать дополнительные 50 миллиардов рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).