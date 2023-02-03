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18:23, 3 февраля 2023Экономика

Для «Газпрома» придумали налоговые послабления

Минфин предложил избавить «Газпром» от повышенного налога на прибыль

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российскую энергетическую компанию «Газпром» могут избавить от повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в размере 34 процентов. Идея ослабить налоговую нагрузку на компанию появилась у Минфина страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, речь идет о поправках, подготовленных ко второму чтению законопроекта №260062-8, который Госдума рассмотрит во втором чтении на следующей неделе. На остальные компании, налоговая ставка для которых выросла с 1 января 2023 года, предложенная ведомством мера не распространится.

На фоне новостей о потенциальных налоговых послаблениях, а также о назначении годового собрания акционеров компании, на котором будет обсуждаться вопрос грядущих выплат инвесторам, акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже подорожали почти на четыре процента. В верхней точке в 16:11 по московскому времени акции достигали 163,8 рубля, отскочив от отметки в 157,8 рубля. На момент написания материала цены немного скорректировались до 162,2 рубля.

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Налоговая ставка на прибыль определяется как разница между доходом (стоимостью прибыльной продукции) и расходами на добычу. В октябре 2022 года она составляла 20 процентов, из которых три процентных пункта зачислялось в федеральный бюджет. Предложение повысить ставку до 32 процентов на 2023-2025 годы фигурировало в поправках в Налоговый кодекс, которые правительство внесло в Госдуму в конце сентября. Согласно проекту, 17 процентов налога будет идти в региональный бюджет и 15 процентов — в федеральный. Однако в результате показатель подняли до 34 процентов. От новой меры правительство рассчитывало получать около 200 миллиардов рублей ежегодно.

В середине июля 2022 года президент страны Владимир Путин увеличил налоги для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей. В результате по итогам года компания стала крупнейшим налогоплательщиком России с результатом около пяти триллионов рублей. Кроме того, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025-го компании придется выплачивать дополнительные 50 миллиардов рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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Мария Грушко
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