Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:31, 12 октября 2022Экономика

В России повысят налоги для газовиков

Минфин повысит ставку налога на прибыль для производителей СПГ до 32-34% с 2023 года

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Министерство финансов России с 2023 года повысит ставку налога на прибыль для производителей сжиженного природного газа (СПГ) на 12-14 процентов. О решении ведомства рассказал в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН) замминистра финансов Алексей Сазанов, пишет «Интерфакс».

Налоговая ставка на прибыль определяется как разница между доходом (стоимостью прибыльной продукции) и расходами на добычу. В настоящий момент она составляет 20 процентов, из которых три процентных пункта зачисляется в федеральный бюджет. Министерство увеличит ее до 32-34 процентов.

Предложение повысить ставку до 32 процентов на 2023-2025 годы фигурировало в поправках в Налоговый кодекс, которые правительство внесло в Госдуму в конце сентября. Согласно проекту, 17 процентов налога будет идти в региональный бюджет и 15 процентов — в федеральный. От новой меры правительство рассчитывает получать около 200 миллиардов рублей ежегодно.

20 сентября стало известно, что Минфин также намерен повысить экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых для нефтегазовых компаний, которые получают сверхприбыль от подорожавших энергоресурсов. Рост налогов должен был затронуть трубопроводный газ, СПГ, нефть и газовый конденсат, уголь и удобрения. Суммарные поступления в бюджет при новых условиях должны были составить более трех триллионов рублей до 2025 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Матвиенко описала работу главы Ростуризма фразой «всех достала»
В Совбезе прокомментировали стратегию борьбы Запада «до последнего украинца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.