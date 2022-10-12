В России повысят налоги для газовиков

Минфин повысит ставку налога на прибыль для производителей СПГ до 32-34% с 2023 года

Министерство финансов России с 2023 года повысит ставку налога на прибыль для производителей сжиженного природного газа (СПГ) на 12-14 процентов. О решении ведомства рассказал в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН) замминистра финансов Алексей Сазанов, пишет «Интерфакс».

Налоговая ставка на прибыль определяется как разница между доходом (стоимостью прибыльной продукции) и расходами на добычу. В настоящий момент она составляет 20 процентов, из которых три процентных пункта зачисляется в федеральный бюджет. Министерство увеличит ее до 32-34 процентов.

Предложение повысить ставку до 32 процентов на 2023-2025 годы фигурировало в поправках в Налоговый кодекс, которые правительство внесло в Госдуму в конце сентября. Согласно проекту, 17 процентов налога будет идти в региональный бюджет и 15 процентов — в федеральный. От новой меры правительство рассчитывает получать около 200 миллиардов рублей ежегодно.

20 сентября стало известно, что Минфин также намерен повысить экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых для нефтегазовых компаний, которые получают сверхприбыль от подорожавших энергоресурсов. Рост налогов должен был затронуть трубопроводный газ, СПГ, нефть и газовый конденсат, уголь и удобрения. Суммарные поступления в бюджет при новых условиях должны были составить более трех триллионов рублей до 2025 года.

