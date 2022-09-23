СПГ-проекты могут лишить льгот по налогу на прибыль

Правительство намерено резко увеличить ставку налога на прибыль до 32 процентов для проектов, производящих сжиженный природный газ (СПГ), с целью покрытия дефицита бюджета. О том, что с газовиков захотели собирать больше налогов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с предложением Министерства финансов.

17 процентов налога будет идти в региональный бюджет и 15 процентов в федеральный. От новой меры правительство рассчитывает получать около 200 миллиардов рублей ежегодно.

Предполагается, что в первую очередь налоговые изменения затронут «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» «Газпрома». Оба этих проекта сейчас обладают специальными налоговыми условиями, в рамках которых не предусмотрены изменение налоговых режимов и отмена льгот.

Налогообложение «Ямал СПГ» регулируется межправительственным соглашением между Россией и Китаем, и ухудшение фискальных условий придется дополнительном согласовывать с китайскими инвесторами, которым в проекте принадлежит 29,9 процента. Сейчас «Ямал СПГ» платит льготные 13,5 процента налога на прибыль в пользу регионального бюджета ЯНАО и два процента в федеральный бюджет. При увеличении ставки до 32 процентов выплаты в пользу государства возрастут на 75-85 миллиардов рублей ежегодно.

СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется в рамках соглашения о разделе продукции и облагается налогом на прибыль в размере 20 процентов. Также для проекта установлен особый порядок налогообложения, в рамках которого три четверти дохода от налога на прибыль идет в федеральный бюджет, а оставшаяся часть в региональный. После роста ставки федеральные власти продолжат получать 15 процентов прибыли, а доход региональных увеличится с 5 до 17 процентов.

20 сентября стало известно, что министерство финансов России намерено повысить экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых для нефтегазовых компаний, которые получают сверхприбыль от подорожавших энергоресурсов. Рост налогов должен был затронуть трубопроводный газ, СПГ, нефть и газовый конденсат, уголь и удобрения. Суммарные поступления в бюджет при новых условиях должны были составить более трех триллионов рублей до 2025 года.