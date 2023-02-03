Украина обратилась в МОК по поводу допуска россиян к международным турнирам

НОК Украины выступил против допуска россиян и белорусов в международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступает против участия россиян и белорусов в международных турнирах. Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер отметил, что украинская сторона приняла решение обратиться к Международному олимпийскому комитету (МОК), главе организации Томасу Баху и всем международным спортивным федерациям по этому поводу. «Пока бомбят нашу Родину, пока мы боремся за нашу независимость, нашу целостность, у нас есть большое желание не видеть российских и белорусских спортсменов», — заявил Гутцайт.

30 января МОК сделал новое заявление о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры. В организации посчитали, что концепция выступления представителей стран под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и сейчас обсуждается членами комитета.

В ответ на это заявление Гутцайт пригрозил бойкотом Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его поддержали министр спорта Польши Камиль Бортничук и председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии Жоржс Тикмерс.